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В Кисловодске не нашли людей под обвалами грунта

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Работы на территории санатория в Кисловодске, где произошел обвал скально-грунтовой породы, завершены. Людей под обвалами не найдено, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр писал, что под обвалами скально-грунтовой породы в Кисловодске может находиться человек.

«Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены. Людей под завалами не найдено», — написал Моисеев.