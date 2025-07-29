Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина расстрелял собственных сыновей из-за спора вокруг наследства, старший погиб

В турецком районе Сейхан произошло трагическое семейное происшествие. Согласно информации издания Habertürk, 69-летний Эрол Кёсе во время конфликта о наследстве открыл огонь по своим сыновьям.

Источник: Life.ru

В ходе ссоры мужчина смертельно ранил 42-летнего Нихата Кёсе и серьёзно травмировал его 34-летнего брата Месута. По свидетельствам очевидцев, после стрельбы разгневанный отец продолжил избиение пострадавших, что было запечатлено камерами наблюдения.

Соседи оперативно доставили обоих мужчин в медицинское учреждение. Однако спасти старшего сына не удалось — он скончался от полученных ранений. Младший сын перенёс операцию и сейчас находится в реанимационном отделении.

Правоохранительные органы задержали Эрола Кёсе неподалёку от места проживания. После проведения допроса подозреваемый был взят под арест. В настоящее время полиция разыскивает ещё одного участника инцидента, скрывшегося с места преступления.

Ранее в Башкирии мужчина заживо сжёг жену из-за жилья. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.