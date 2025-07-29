Слюсарь: После ночной атаки дронов ВСУ в Сальске повреждено более 50 квартир

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Сальске Ростовской области пострадали более 50 квартир. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он также сообщил, что встретился с жильцами поврежденного при взрыве многоквартирного дома.
— Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадало 11 частных домовладений, десять многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля, — говорится в публикации.
Он напомнил о необходимости завершить обследования повреждений в течение трех дней. Слюсарь также отметил важность осуществления выплат за потерю имущества в течение двух недель.
— В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир, — написал глава региона.
По данным Минобороны, всего за ночь 29 июля над регионами России сбили 74 беспилотника. Больше всего дронов ликвидировали над территорией Брянской области — там уничтожили 43 БПЛА.