«В Петровском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 2001 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он.
Вооружённые силы Украины осуществили три атаки с применением 155-мм ствольной артиллерии и ударных беспилотников.
Ранее украинский FPV-дрон атаковал село в Курской области. В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга». Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше