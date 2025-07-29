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Пушилин: В Донецке в результате детонации суббоеприпаса погиб мужчина

В Петровском районе Донецка погиб мирный житель, пострадал ещё один мужчина. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В Петровском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 2001 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он.

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