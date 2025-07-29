В Астрахани насчитали десятки признанных аварийными домов

Так, на улице Пороховая расположен комплекс общежитий, включающий дома № 14, 14А, 16, 16А, 16 Г и 18. Все эти строения были признаны непригодными для проживания в период с 2014 по 2020 годы. Однако к настоящему моменту демонтированы только здания под номерами 16 и 18, после чего на их месте образовалась стихийная свалка строительного мусора. Жители неоднократно жаловались на эту проблему, но местные власти переадресовывали обращения подрядным организациям.