Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, поедет ли на саммит G20 в связи с «множеством проблем»

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поездки на саммит G20 в ЮАР, поскольку у него имеются проблемы с этой страной. Об этом американский лидер рассказал журналистам.

Трамп в самолете ответил на вопрос журналиста.

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поездки на саммит G20 в ЮАР, поскольку у него имеются проблемы с этой страной. Об этом американский лидер рассказал журналистам.

«Возможно, отправлю на саммит G20 кого-то другого. У меня много проблем с Южной Африкой», — передает ТАСС слова Трампа, которые он сказал прессе на борту своего самолета. Он возвращался из Шотландии в США.

Ранее на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой Трамп поднял вопрос о защите белых фермеров в Южной Африке. Американский лидер показал Рамапосе видеоматериалы и документы, подтверждающие существование угроз и убийств фермеров ради экспроприации земель.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше