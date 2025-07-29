Девушка-зацепер погибла на станции Кусково МЦД-4, упав с крыши электрички

По словам очевидцев, снаружи электрички ЭП2Д находились две девушки-зацепера. В то время как одна из них шатала токоприемник, другая потеряла точку опоры и упала в пространство между вагонами, а затем — на землю между железнодорожных путей, передает Telegram-канал.