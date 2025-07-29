Девушка-зацепер погибла на станции Кусково МЦД-4, упав с крыши электрички

На станции Кусково МЦД-4 насмерть разбилась девушка-зацепер. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил канал «Подслушано электрички Москвы».
— Кусково, лежит труп в мешке между первой и второй платформами, скорая зафиксировала смерть, транспортная безопасность и полиция на месте. Предположительное время гибели — 21:10−21:25. Со слов свидетелей — девушка или женщина, — говорится в публикации.
По словам очевидцев, снаружи электрички ЭП2Д находились две девушки-зацепера. В то время как одна из них шатала токоприемник, другая потеряла точку опоры и упала в пространство между вагонами, а затем — на землю между железнодорожных путей, передает Telegram-канал.
Похожий случай произошел 23 июля на станции Катуар в поселке Некрасовский Московской области. Одного из подростков-зацеперов, который ехал на крыше электрички, нашли мертвым. Другого зацепера нашли в пространстве между вагонами.
14 июля подросток, прокатившийся на крыше поезда , который следовал по маршруту Ленинградского направления, погиб на станции Новоподрезково из-за удара током. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.