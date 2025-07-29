Армения задумалась открыть ворота на границе с Азербайджаном

Вопрос открытия транспортного коридора через Сюникскую область обсуждается на протяжении последних лет в рамках переговоров между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан добивается создания Зангезурского коридора для связи с Нахичеванью, а Ереван настаивает на сохранении контроля над этим участком. В 2024 году США предлагали взять управление спорной дорогой на себя, а Россия и Турция выступали за разблокировку коммуникаций и развитие региональных транспортных проектов.