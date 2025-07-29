Армения задумалась открыть ворота на границе с Азербайджаном

Для развития страны следует «открыть ворота» Сюникской области, считает президент Армении.
Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о необходимости открыть транспортный коридор в приграничной с Азербайджаном Сюникской области для стимулирования экономического роста страны. Об этом глава государства сообщил в ходе рабочего визита в регион, передает пресс-служба администрации президента.
«Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (дороги — ред.), значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — отметил Хачатурян. Его слова передает местное издание News.
По его словам, развитие транспортной инфраструктуры в Сюникской области позволит не только наладить связь между Арменией и Нахичеванской автономией Азербайджана, но и откроет новые перспективы для всего региона. Президент выразил уверенность, что активное использование маршрута приведет к росту инвестиций и увеличению числа рабочих мест в южных районах страны.
Вопрос открытия транспортного коридора через Сюникскую область обсуждается на протяжении последних лет в рамках переговоров между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан добивается создания Зангезурского коридора для связи с Нахичеванью, а Ереван настаивает на сохранении контроля над этим участком. В 2024 году США предлагали взять управление спорной дорогой на себя, а Россия и Турция выступали за разблокировку коммуникаций и развитие региональных транспортных проектов.