Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина отважно пыталась спасти ребенка из реки, но погибла сама: что сейчас с малышом

Женщина утонула в попытке спасти ребенка в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 43-летняя женщина погибла, пытаясь спасти тонущего 11-летнего ребенка. Ее бездыханное тело достали из реки Буй у деревни Татарская Урада в Януальском районе. Об этом сообщает «КП-Уфа».

Отмечается, что все началось с купания подростка в необорудованном для подобного месте. Тогда он внезапно начал тонуть, и, как следствие, звать на помощь. Его крики услышала находившаяся рядом женщина. Недолго думая, она бросилась в реку.

Но, несмотря на отважность, помочь ребенку женщина не смогла. Вместо этого она утонула сама. При этом ребенок сумел выплыть. Теперь он в безопасности. А правоохранительные органы уже изучают обстоятельства случившегося.

Похожая история несколько недель назад произошла в Татарстане. Там 15-летний подросток отправился купаться в неположенном месте и начал тонуть, но тут ему на помощь бросился взрослый мужчина. Вот только вытащить мальчика он не сумел. В итоге, погибли оба.