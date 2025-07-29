Женщина отважно пыталась спасти ребенка из реки, но погибла сама: что сейчас с малышом

Похожая история несколько недель назад произошла в Татарстане. Там 15-летний подросток отправился купаться в неположенном месте и начал тонуть, но тут ему на помощь бросился взрослый мужчина. Вот только вытащить мальчика он не сумел. В итоге, погибли оба.