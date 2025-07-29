Женщина отважно пыталась спасти ребенка из реки, но погибла сама: что сейчас с малышом

В Башкирии 43-летняя женщина погибла, пытаясь спасти тонущего 11-летнего ребенка. Ее бездыханное тело достали из реки Буй у деревни Татарская Урада в Януальском районе. Об этом сообщает «КП-Уфа».
Отмечается, что все началось с купания подростка в необорудованном для подобного месте. Тогда он внезапно начал тонуть, и, как следствие, звать на помощь. Его крики услышала находившаяся рядом женщина. Недолго думая, она бросилась в реку.
Но, несмотря на отважность, помочь ребенку женщина не смогла. Вместо этого она утонула сама. При этом ребенок сумел выплыть. Теперь он в безопасности. А правоохранительные органы уже изучают обстоятельства случившегося.
Похожая история несколько недель назад произошла в Татарстане. Там 15-летний подросток отправился купаться в неположенном месте и начал тонуть, но тут ему на помощь бросился взрослый мужчина. Вот только вытащить мальчика он не сумел. В итоге, погибли оба.