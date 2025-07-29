В Саратовской области 13-летний водитель устроил смертельное ДТП

В Саратовской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По данным региональной Госавтоинспекции, 13-летний мальчик на автомобиле «Лада Приора», не справился с управлением и врезался в дерево в селе Старые Бурасы.
В результате аварии 14-летний пассажир погиб на месте, а юный водитель был госпитализирован.
«По предварительным данным, в Базарно-Карабулакском районе в селе Старые Бурасы напротив дома 40 по улице Молодежная в 16.45 (15.45 мск) водитель юноша 13 лет, управляя автомобилем “Лада Приора”, допустил наезд на дерево. В результате ДТП погиб 14-летний пассажир, водитель госпитализирован», — рассказали в ведомстве.
Следственный комитет и прокуратура области начали проверку по факту ДТП.
Ранее сообщалось, что ребёнок погиб во время прогулки на велосипеде из-за обрыва провода ЛЭП.