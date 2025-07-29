В Саратовской области 13-летний водитель устроил смертельное ДТП

В Саратовской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По данным региональной Госавтоинспекции, 13-летний мальчик на автомобиле «Лада Приора», не справился с управлением и врезался в дерево в селе Старые Бурасы.