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Мощный взрыв прогремел на заводе по производству топливных гранул в США

Точные данные о пострадавших пока не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

На территории американского города Фремонт произошёл масштабный инцидент — взрыв полностью уничтожил предприятие Horizon Biofuels, специализировавшееся на выпуске топливных гранул из древесных отходов.

По информации местных изданий, в момент происшествия внутри находились люди, однако точные данные о пострадавших пока не раскрываются.

Грохот от взрыва распространился на несколько километров, после чего власти организовали оцепление территории в радиусе шести километров.

Ранее на нефтеперерабатывающем предприятии в иранском городе Абадан, расположенном в провинции Хузестан, произошел пожар.