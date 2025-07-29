Мощный взрыв прогремел на заводе по производству топливных гранул в США

На территории американского города Фремонт произошёл масштабный инцидент — взрыв полностью уничтожил предприятие Horizon Biofuels, специализировавшееся на выпуске топливных гранул из древесных отходов.
По информации местных изданий, в момент происшествия внутри находились люди, однако точные данные о пострадавших пока не раскрываются.
Грохот от взрыва распространился на несколько километров, после чего власти организовали оцепление территории в радиусе шести километров.
Ранее на нефтеперерабатывающем предприятии в иранском городе Абадан, расположенном в провинции Хузестан, произошел пожар.