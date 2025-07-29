Моисеев: под обвалами грунта в санатории «Москва» в Кисловодске не нашли людей

Под обвалами скально-грунтовой породы на территории санатория «Москва» в Кисловодске не нашли людей. Об этом заявил мэр города Евгений Моисеев.
«Людей под завалами не найдено», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.
Моисеев также сообщил, что работы по разбору завалов грунтовой породы на месте происшествия уже завершены. В них принимали участие одиннадцать сотрудников спасательных служб и пять единиц специальной техники.
Ранее KP.RU сообщал, что обвал скально-грунтовой породы площадью около 60 квадратных метров произошел на территории санатория «Москва» в Кисловодске во вторник, 29 июля. В результате ЧП пострадали двое отдыхающих. Также сообщалось о возможном нахождении одного человека под завалами.