Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту

Ракета попала по аэропорту в Тель-Авиве, рассказали хуситы.
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об ударе по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил официальный представитель вооруженных формирований повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, который принадлежит движению.
По словам Сарии, ракета типа «Палестина-2» была запущена по аэропорту Лод (Бен-Гурион). «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”», — сообщил представитель хуситов. Он также подчеркнул, что «операция успешно достигла своей цели», а работа главной воздушной гавани Израиля была приостановлена.
В сообщении Сарии отмечается, что атака стала ответом на действия израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. По данным представителей «Ансар Аллах», их вооруженные силы продолжат наносить удары по израильским объектам до прекращения военной операции в Палестине.
Ранее хуситы уже угрожали расширить атаки на морские суда, связанные с Израилем, и призывали международные компании прекратить сотрудничество с израильскими портами. Представители движения заявляли о готовности атаковать любые корабли, имеющие отношение к Израилю, в ответ на военные действия в секторе Газа и на Западном берегу.