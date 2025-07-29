Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту

Ранее хуситы уже угрожали расширить атаки на морские суда, связанные с Израилем, и призывали международные компании прекратить сотрудничество с израильскими портами. Представители движения заявляли о готовности атаковать любые корабли, имеющие отношение к Израилю, в ответ на военные действия в секторе Газа и на Западном берегу.