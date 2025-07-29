В Небраске взорвался завод по производству топливных гранул

Инцидент произошёл незадолго до полудня. Один из работников соседнего предприятия сообщил, что услышал громкий хлопок и сразу же набрал 911. Жители, находившиеся на расстоянии около полутора километров, рассказали, что ударная волна ощутимо тряхнула их дома.