В Небраске взорвался завод по производству топливных гранул

Момент взрыва. Видео © X / AZ Intel.
Инцидент произошёл незадолго до полудня. Один из работников соседнего предприятия сообщил, что услышал громкий хлопок и сразу же набрал 911. Жители, находившиеся на расстоянии около полутора километров, рассказали, что ударная волна ощутимо тряхнула их дома.
Патруль Небраски перекрыл обширный периметр вокруг завода. В момент взрыва в цехах находились сотрудники. Информация о возможных пострадавших или погибших в настоящее время уточняется.
А ранее взрыв прогремел в исправительной колонии № 9 города Волгоград. Отмечается, что детонация газового баллона произошла во время ремонтных работ. Среди пострадавших числятся четыре заключённых, все госпитализированы.