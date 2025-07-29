Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Орловской областью

«Около 21.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Орловской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля российские силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Были перехвачены и уничтожены 74 украинских БПЛА над различными регионами страны. В частности, 43 дрона были сбиты над Брянской областью, 22 — над Ростовской, 6 — над Калужской, 2 — над Смоленской и 1 — над Ленинградской областью.
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