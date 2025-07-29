В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мужчина

Напомним, что ночная атака беспилотников на город Сальск в Ростовской области привела к значительным разрушениям и человеческим жертвам. В результате удара повреждены 54 квартиры в многоквартирных домах, 11 частных домовладений, 10 многоэтажек, а также несколько нежилых объектов и два автомобиля.