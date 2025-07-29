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В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мужчина

В результате атаки украинского FPV-дрона на село Карыж в Курской области погиб 19-летний сотрудник компании связи.

В результате атаки украинского FPV-дрона на село Карыж в Курской области погиб 19-летний сотрудник компании связи. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Глушковском районе.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что ночная атака беспилотников на город Сальск в Ростовской области привела к значительным разрушениям и человеческим жертвам. В результате удара повреждены 54 квартиры в многоквартирных домах, 11 частных домовладений, 10 многоэтажек, а также несколько нежилых объектов и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов Белгородской области.

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