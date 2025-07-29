В США взорвался завод, принадлежащий топливной компании Horizon

«Аварийные бригады работают на месте мощного взрыва на юге Фремонта… Взрыв обрушил верхнюю часть самой высокой части здания, высота которой составляла несколько сотен футов», — приводит телеканал информацию экстренных служб. Детальная информация о причинах взрыва пока отсутствует, сведений о пострадавших также не поступало.