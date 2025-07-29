В США взорвался завод, принадлежащий топливной компании Horizon

Взрыв произошел на заводе топливной компании Horizon BioFuel в Небраске.
На заводе топливной компании Horizon BioFuels в городе Фремонт в штате Небраска, США 29 июля произошел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал News Channel Nebraska.
«Аварийные бригады работают на месте мощного взрыва на юге Фремонта… Взрыв обрушил верхнюю часть самой высокой части здания, высота которой составляла несколько сотен футов», — приводит телеканал информацию экстренных служб. Детальная информация о причинах взрыва пока отсутствует, сведений о пострадавших также не поступало.