В Кисловодске завершились поисковые работы на месте обвала грунта

Ранее сообщалось, что после обрушения скально-грунтовой породы в Кисловодске под завалами мог находиться человек, и спасатели с кинологом приступили к разбору завалов. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, на месте работали экстренные службы. Власти города продолжают мониторинг ситуации для предотвращения возможных последствий.