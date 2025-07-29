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В Кисловодске завершились поисковые работы на месте обвала грунта, тел не найдено

В Кисловодске завершены работы по разбору обрушившейся скально-грунтовой породы на территории санатория «Москва».

В Кисловодске завершены работы по разбору обрушившейся скально-грунтовой породы на территории санатория «Москва». Глава города Евгений Моисеев сообщил в своем телеграм-канале, что под завалами людей не обнаружено.

Обвал произошел на площади около 60 квадратных метров, ближайшее здание — процедурный корпус — находится примерно в 20 метрах от места происшествия. В результате инцидента пострадали два человека, которые сейчас находятся в местной больнице с травмами средней степени тяжести.

Моисеев выразил благодарность спасательным службам за оперативную и профессиональную работу.