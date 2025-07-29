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В поселке под Самарой загорелись жилые дома

Сразу шесть жилых домов загорелись в Самарской области.

Сразу шесть жилых домов загорелись в Самарской области. Возгорание произошло в поселке Придорожный, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Там уточнили, что сообщение о пожаре в жилых домах в микрорайоне Волжский на улице Каширской поступило в 23:51 по местному времени (в 22:51 по московскому).

«По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек на площади около 1 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении пожарных.

На ликвидацию огня выехали 84 человека, также МЧС задействовало 24 единицы техники. В настоящий момент устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось, что устроившим лесной пожар в Забайкалье подросткам грозит огромный штраф.