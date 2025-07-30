В Ингушетии подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле отца

«Сотрудники полиции продолжили преследовать водителя легковушки, а когда тот во время движения ещё дважды совершил боковое столкновение с патрульным транспортным средством с целью избежать блокирования, то вынуждены были открыть огонь по колёсам его автомобиля. В результате применения табельного оружия никто не пострадал», — сказано в заявлении МВД.