СК возбудил дело после гибели ребенка от удара током в Свердловской области

Ребенок катался на велосипеде и находился в гостях у родственников, когда на него упал провод электропередач.
В Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели пятилетнего мальчика в поселке Вьюжный (Волчанск), на которого во время катания на велосипеде упал провод линии электропередач. Об этом сообщил СКР по Свердловской области.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнил старший помощник руководителя СКР по области Александр Шульга.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Изучается документация, связанная с эксплуатацией линии электропередач, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать трагедии.
Пресс-служба свердловского главка МВД сообщила, что сотрудники полиции проверят документацию владельцев электросетей на предмет технического состояния проводов и своевременности их замены. Руководитель пресс-службы Валерий Горелых подчеркнул, что, несмотря на отсутствие признаков умысла, региональный СК тщательно разберется во всех обстоятельствах происшествия. Семье погибшего мальчика выражены соболезнования.
В поселке Вьюжный Волчанского округа 29 июля пятилетний мальчик погиб от удара током после падения провода линии электропередач, оборвавшегося из-за сильного ветра. Ребенок катался на велосипеде и находился в гостях у родственников. Мальчик скончался до прибытия медиков.