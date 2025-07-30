Трамп запутался, пытаясь угрожать РФ, и начал отсчет до окончания СВО: главные заявления лидера США

Дональд Трамп прилюдно признался, что не знает, повлияют его угрозы на Россию или нет.
Президент США Дональд Трамп сократил срок ультиматума о прекращении огня на Украине для РФ до 10 дней. В беседе с журналистами он признался, что не знает, как эта мера и введение пошлин повлияют на Москву. Глава Белого дома также заявил, что его не беспокоит ущерб для мира от санкций против РФ. А на предстоящий саммит G20 в ЮАР он ехать не собирается из-за политики принимающей стороны. Подробнее об этих и других последних заявлениях американского лидера — в материале URA.RU.
Трамп начал отсчет дней до окончания СВО.
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Десятидневный срок отсчета для урегулирования украинского кризиса для России стартовал 29 июля. Ранее Трамп выдвинул Кремлю ультиматум, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих нефть из РФ. На раздумье и конкретные шаги было отведено 50 дней.
Способны или нет угрозы США навредить России.
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Трамп выразил сомнения в эффективности 10-дневного срока, предоставленного России для разрешения конфликта с Украиной. Он также прилюдно признал, что не знает, как введение пошлин повлияют на Москву.
«[После окончания 10 дней, которые США отдали РФ на решение конфликта] мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]», — путанно заявил лидер США.
Трамп скорбит из-за молчания Путина после ультиматума.
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Трампа разочаровала отсутствие отклика со стороны российского коллеги Владимира Путина на предложение о перемирии в зоне конфликта в течение 10−12 часов. В беседе со СМИ на борту своего самолета он назвал ситуацию прискорбной.
Ущерба для мира от санкций против РФ.
Трамп заявил, что не испытывает обеспокоенности по поводу потенциальной реакции нефтяного рынка на введение новых санкций в отношении России. Глава государства подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают необходимыми ресурсами для сглаживания любых ценовых колебаний и обеспечения стабильности поставок.
Трамп и саммит G20 в ЮАР.
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Глава Белого дома вероятнее всего не примет участие в предстоящем саммите G20, который должен пройти в ЮАР. Трамп при этом ссылается на разногласия с властями принимающей стороны.
«Нет, думаю, что, возможно, отправлю [туда] кого-то другого, потому что у меня много проблем с Южной Африкой», — сказал он. По мнению президента США, южноафриканское руководство проводит «крайне неудачную политику», которая приводит к многочисленным жертвам.