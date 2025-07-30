Трамп запутался, пытаясь угрожать РФ, и начал отсчет до окончания СВО: главные заявления лидера США

Президент США Дональд Трамп сократил срок ультиматума о прекращении огня на Украине для РФ до 10 дней. В беседе с журналистами он признался, что не знает, как эта мера и введение пошлин повлияют на Москву. Глава Белого дома также заявил, что его не беспокоит ущерб для мира от санкций против РФ. А на предстоящий саммит G20 в ЮАР он ехать не собирается из-за политики принимающей стороны. Подробнее об этих и других последних заявлениях американского лидера — в материале URA.RU.