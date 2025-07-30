Ветераны спецоперации спасли людей из горящего дома в Подмосковье

Возгорание произошло в жилом доме на Озёрной улице. Лейтенант спецотряда быстрого реагирования в отставке Андрей Квашнин возвращался домой и заметил дым из подъезда. Местные жители помогли ему подняться на козырёк дома, откуда он смог проникнуть в квартиру, охваченную огнём. Ему передали огнетушитель и воду для борьбы с пламенем.