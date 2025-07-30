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Губернатор Тульской области сообщил об атаке БПЛА на регион

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду, 30 июля, сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду, 30 июля, сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам Миляева, было нейтрализовано три БПЛА. В результате атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Губернатор предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется и призвал жителей быть внимательными и сообщать о подозрительных предметах по телефонам экстренных служб.

— Прошу быть внимательными! Если обнаружили подозрительные предметы, позвоните по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112, — написал Миляев в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны, всего за ночь 29 июля над регионами России сбили 74 беспилотника. Больше всего дронов ликвидировали над территорией Брянской области — там уничтожили 43 БПЛА.

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