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Губернатор Миляев: силы ПВО сбили над Тульской областью три беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Тульскую область.

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку БПЛА. Три вражеских беспилотника нейтрализованы», — написал глава области в своем официальном телеграм-канале.

По данным Миляев, пострадавших при атаке дронов нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

В то же время в Тульской области все еще сохраняется опасность атаки БПЛА. Об объявлении опасности Миляев сообщил в 21:39.

Ранее стало известно, что в Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб 19-летний парень.

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