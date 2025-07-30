Минобороны отчиталось о сбитии новой волны дронов, атаковавшей Россию

Силы ПВО сбили 5 беспилотников над Россией за два часа и десять минут.
Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены и перехвачены силами противовоздушной обороны России в вечерние часы 28 июля. Об этом сообщили в официальном telegram-канале министерства обороны РФ. По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над Тульской областью, еще два — над Курской областью.
«С 21:50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Тульской области и два — над территорией Курской области», — заявили в Минобороны РФ.
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Подобные атаки с применением беспилотников уже фиксировались ранее. В начале июля российские силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов в различных регионах, в том числе над Московской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями. Тогда также отмечалось, что угрозы для гражданских объектов и населения удалось избежать.