Минобороны отчиталось о сбитии новой волны дронов, атаковавшей Россию

Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены и перехвачены силами противовоздушной обороны России в вечерние часы 28 июля. Об этом сообщили в официальном telegram-канале министерства обороны РФ. По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над Тульской областью, еще два — над Курской областью.