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В России зафиксировали сбой в работе нескольких аптечных сетей

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал сбой в функционировании сети аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор». Представители ведомства сообщили РИА Новости, что признаков DDoS-атак не обнаружено, в настоящее время ведется установление причин произошедшего.

Источник: Газета.Ру

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек “Столички”, “Неофарм” и клиники “Семейный доктор”. Признаки DDoS-атаки не обнаружены», — говорится в сообщении.

29 июля сеть клиник «Семейный доктор» сообщила о возникших технических неполадках, в результате чего временно не функционировали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Впоследствии представители клиники заявили о нейтрализации хакерской атаки и отсутствии подтвержденных данных об утечке информации.

Кроме того, сбой наблюдался и в сети аптек «Неофарм». Представители компании сообщили о том, что некоторые офлайн-точки сети закрыты по техническим причинам, а также временно недоступны услуги бронирования лекарственных средств и просмотра данных программы лояльности для клиентов.