В России зафиксировали сбой в работе нескольких аптечных сетей

Кроме того, сбой наблюдался и в сети аптек «Неофарм». Представители компании сообщили о том, что некоторые офлайн-точки сети закрыты по техническим причинам, а также временно недоступны услуги бронирования лекарственных средств и просмотра данных программы лояльности для клиентов.