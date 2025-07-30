В России зафиксировали сбой в работе нескольких аптечных сетей

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе сетей аптек “Столички”, “Неофарм” и клиники “Семейный доктор”. Признаки DDoS-атаки не обнаружены», — говорится в сообщении.
29 июля сеть клиник «Семейный доктор» сообщила о возникших технических неполадках, в результате чего временно не функционировали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Впоследствии представители клиники заявили о нейтрализации хакерской атаки и отсутствии подтвержденных данных об утечке информации.
Кроме того, сбой наблюдался и в сети аптек «Неофарм». Представители компании сообщили о том, что некоторые офлайн-точки сети закрыты по техническим причинам, а также временно недоступны услуги бронирования лекарственных средств и просмотра данных программы лояльности для клиентов.