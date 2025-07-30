Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Тульской и Курской областями

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении и перехвате пяти украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь со вторника, 29 июля.
Инцидент произошел в период с 21:50 мск до полуночи. Три дрона были сбиты над территорией Тульской области, еще два — над Курской областью.
— С 21.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, всего за ночь 29 июля над регионами России сбили 74 беспилотника. Больше всего дронов ликвидировали над территорией Брянской области — там уничтожили 43 БПЛА.