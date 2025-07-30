За два часа силы ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией РФ

Российские регионы подверглись атаке украинских БПЛА вечером 30 июля. За два часа средства противовоздушной обороны ликвидировали пять дронов ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Дроны перехвачены в период с 21:50 до 00:00. Из пяти БПЛА три беспилотника сбили над территорией Тульской области. Кроме того, дроны ликвидированы над Курским регионом.
«С 21.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
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