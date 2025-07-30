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За два часа силы ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией РФ

Вечером 30 июля боевики ВСУ атаковали области РФ при использовании пяти БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские регионы подверглись атаке украинских БПЛА вечером 30 июля. За два часа средства противовоздушной обороны ликвидировали пять дронов ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дроны перехвачены в период с 21:50 до 00:00. Из пяти БПЛА три беспилотника сбили над территорией Тульской области. Кроме того, дроны ликвидированы над Курским регионом.

«С 21.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

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