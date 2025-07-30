В Ленинградской области загорелся ангар с картоном и бытовыми отходами

В деревне Лепсари Ленинградской области вспыхнул пожар в промышленной зоне «Спутник», охвативший складской ангар из металла.
Возгорание распространилось на площади около 1 200 квадратных метров. Внутри находились картон и бытовые отходы, из-за чего ликвидация огня оказалась затруднена. Жертв нет.
Позднее стало известно, что часть кровли обрушилась — площадь разрушения составила 600 квадратных метров. С огнём борются 30 специалистов при поддержке 12 единиц техники.
Ранее на территории американского города Фремонт произошёл масштабный инцидент — взрыв полностью уничтожил предприятие Horizon Biofuels, специализировавшееся на выпуске топливных гранул из древесных отходов.