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В Ленинградской области загорелся ангар с картоном и бытовыми отходами

Возгорание распространилось на площади около 1 200 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

В деревне Лепсари Ленинградской области вспыхнул пожар в промышленной зоне «Спутник», охвативший складской ангар из металла.

Возгорание распространилось на площади около 1 200 квадратных метров. Внутри находились картон и бытовые отходы, из-за чего ликвидация огня оказалась затруднена. Жертв нет.

Позднее стало известно, что часть кровли обрушилась — площадь разрушения составила 600 квадратных метров. С огнём борются 30 специалистов при поддержке 12 единиц техники.

Ранее на территории американского города Фремонт произошёл масштабный инцидент — взрыв полностью уничтожил предприятие Horizon Biofuels, специализировавшееся на выпуске топливных гранул из древесных отходов.