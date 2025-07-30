Повар в Астане облил официантку кипящим маслом

В социальных сетях распространилось видео инцидента в сети быстрого питания ShaurmaFood, где повар случайно облил горячим маслом спину официантки.
Автор ролика обвинил руководство ShaurmaFood в попытке избежать ответственности, утверждая, что у пострадавшей серьезные ожоги и ей может потребоваться пересадка кожи.
Мнения пользователей в сети разделились: одни сочувствуют обоим участникам инцидента, другие требуют сурового наказания для повара за нарушение техники безопасности.
Владелец сети ShaurmaFood Дмитрий Инютин подтвердил факт происшествия месячной давности, заявив, что пострадавшей была оказана немедленная помощь, оплачено лечение и выплачена компенсация. Он опроверг обвинения в уклонении от ответственности и призвал пользователей воздержаться от распространения недостоверной информации, передает ИА «NewTimes.kz».
10 июля девушки, готовившиеся выступить на фестивале Индии в Москве, получили ожоги ног во время репетиции танца. Артисты танцевали босиком, но очень сильно обожгли ноги от раскалившейся сцены В результате пострадали как минимум три девушки. По неподтвержденной информации, коллектив артистов не примет участие в фестивале из-за отсутствия членов группы.