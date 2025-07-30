Повар в Астане облил официантку кипящим маслом

10 июля девушки, готовившиеся выступить на фестивале Индии в Москве, получили ожоги ног во время репетиции танца. Артисты танцевали босиком, но очень сильно обожгли ноги от раскалившейся сцены В результате пострадали как минимум три девушки. По неподтвержденной информации, коллектив артистов не примет участие в фестивале из-за отсутствия членов группы.