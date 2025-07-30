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За два часа силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской и Курской областях

С 21.50 по московскому времени до полуночи 30 июля силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских БПЛА в Тульской и Курской областях. О случившемся сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что всего было ликвидировано пять дронов: три — над территорией Тульской области и два — в воздушном пространстве Курской области.

Напомним, вечером 29 июля попытке удара подверглась Орловская область, дрон был успешно уничтожен. Кроме того, под атаку беспилотников попал город Сальск Ростовской области — в результате удара погиб один человек. По словам врио главы региона Юрия Слюсаря, также были повреждены свыше 50 квартир.

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