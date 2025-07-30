В Самарской области загорелись шесть жилых домов на площади 1 тыс. кв. м

Шесть жилых домов горят в населённом пункте Придорожный, информирует ГУ МЧС по Самарской области.
По данным ведомства, площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.
«По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек», — говорится в сообщении.
По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал, жертв также нет.
К ликвидации пожара привлечены 84 человека и 25 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина вместе с мусором сжёг собственный дом. Кроме того, он привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере десять тысяч рублей.