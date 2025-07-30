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В Самарской области загорелись шесть жилых домов на площади 1 тыс. кв. м

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Шесть жилых домов горят в населённом пункте Придорожный, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

«По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек», — говорится в сообщении.

По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал, жертв также нет.

К ликвидации пожара привлечены 84 человека и 25 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина вместе с мусором сжёг собственный дом. Кроме того, он привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере десять тысяч рублей.