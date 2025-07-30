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Крупный пожар под Самарой удалось локализовать

В Самарской области огнеборцам удалось локализовать крупный пожар, охвативший жилые дома и надворные постройки.

В Самарской области огнеборцам удалось локализовать крупный пожар, охвативший жилые дома и надворные постройки. Об этом проинформировала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Пожар локализован», — сообщили в ведомстве.

Напомним, серьезный пожар вспыхнул поздним вечером во вторник, 29 июля, в поселке Придорожный.

Как уточнялось, на улице Каширской загорелись шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки. Площадь возгорания составила почти 1 тыс. квадратных метров. При этом информация о пострадавших не поступала.