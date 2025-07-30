Удар «Искандера» по полигону с сотнями боевиков ВСУ попал на видео

Атака была совершена вечером 29 июля примерно в 19:00 по московскому времени. По словам военных аналитиков, после подтверждения информации об установленных целях в указанный район были отправлены две ракеты ОТРК «Искандер», одна из которых с кассетной боевой частью, пишет «Царьград».