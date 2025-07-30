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Удар «Искандера» по полигону с сотнями боевиков ВСУ попал на видео

Российские войска ударили по учебному полигону ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области. По информации источников из числа военных, потери противника составили порядка 200 единиц живой силы.

ВС РФ выпустили всего два снаряда.

Российские войска ударили по учебному полигону ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области. По информации источников из числа военных, потери противника составили порядка 200 единиц живой силы.

«Там (в районе удара — прим. URA.RU) был развернут лагерь подготовки 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ. В результате были ликвидированы до 200 человек личного состава», — со ссылкой на свои источники передает telegram-канал «Изнанка».

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Атака была совершена вечером 29 июля примерно в 19:00 по московскому времени. По словам военных аналитиков, после подтверждения информации об установленных целях в указанный район были отправлены две ракеты ОТРК «Искандер», одна из которых с кассетной боевой частью, пишет «Царьград».

Ранее в интервью URA.RU эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что Россия «продырявила» украинскую ПВО. Сейчас увеличилась эффективность наших ракетных ударов, беспилотников и комбинированных атак.