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Взрывы прогремели в Курской области

В пригороде Курчатова Курской области прогремели взрывы. Об этом стало известно в среду, 30 июля.

В пригороде Курчатова Курской области прогремели взрывы. Об этом стало известно в среду, 30 июля.

Местные жители сообщили о работе системы сил противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Очевидцы слышали как минимум два взрыва, видели вспышки в небе и грохот.

По их словам, дроны летели на низкой высоте. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении и перехвате пяти украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа средствами противовоздушной обороны в ночь со вторника, 29 июля. Инцидент произошел в период с 21:50 мск до полуночи. Три дрона были сбиты над территорией Тульской области, еще два — над Курской областью.

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