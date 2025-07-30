Взрывы прогремели в Курской области

В пригороде Курчатова Курской области прогремели взрывы. Об этом стало известно в среду, 30 июля.
Местные жители сообщили о работе системы сил противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Очевидцы слышали как минимум два взрыва, видели вспышки в небе и грохот.
По их словам, дроны летели на низкой высоте. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении и перехвате пяти украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа средствами противовоздушной обороны в ночь со вторника, 29 июля. Инцидент произошел в период с 21:50 мск до полуночи. Три дрона были сбиты над территорией Тульской области, еще два — над Курской областью.