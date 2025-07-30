Румыния объяснила слова премьера о вводе войск на Украину

Ранее Боложан заявил, что Румыния не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. В то же время премьер отметил, что Бухарест поддерживает увеличение расходов на оборону, особенно для государств, находящихся на восточном фланге НАТО.