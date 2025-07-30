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В Павлограде и Николаеве на Украине прогремели взрывы

В Днепропетровской области Украины объявлена тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в городе Павлоград, находящемся в Днепропетровской области Украины, информирует телеканал «Общественное».

«В Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрыв прогремел в Николаеве.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена тревога с воздуха.

Помимо этого, сирены включены в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. В Николаевской области воздушная тревога была отменена.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Запорожье, Харькове и Краматорске прогремели взрывы.