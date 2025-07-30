В Павлограде и Николаеве на Украине прогремели взрывы

Взрывы произошли в городе Павлоград, находящемся в Днепропетровской области Украины, информирует телеканал «Общественное».
«В Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрыв прогремел в Николаеве.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена тревога с воздуха.
Помимо этого, сирены включены в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. В Николаевской области воздушная тревога была отменена.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Запорожье, Харькове и Краматорске прогремели взрывы.