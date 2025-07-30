ВСУ не стали скрывать последствия удара по учебному центру

Ранее, в июне 2025 года, на Украине уже фиксировались атаки на военные объекты, в том числе взрывы в территориальных центрах комплектования в Харькове и Запорожье, где также были ранены военнослужащие. Тогда командование ВСУ усилило меры безопасности на подобных объектах. Российские власти заявляли, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре.