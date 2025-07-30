ВСУ не стали скрывать последствия удара по учебному центру

Сухопутные войска ВСУ лишились 3 военных после атаки на их учебное подразделение.
Учебное подразделение ВСУ подверглось атаке, в результате которой погибли три военнослужащих, еще 18 получили ранения. Об этом сообщили представители Сухопутных войск украинской армии в своем официальном telegram-канале.
«В результате атаки на одно из наших учебных подразделений есть потери среди личного состава. Трое военнослужащих погибли, 18 получили ранения», — говорится в заявлении украинских военных.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ сообщили о потерях в результате удара ВС РФ по тренировочному полигону.
Командование ВСУ и Сухопутных войск усилило меры безопасности на всех полигонах и в учебных центрах после произошедшего. В частности, военные уточнили, что предпринимаются дополнительные шаги для предотвращения возможных повторных атак на объекты подготовки личного состава.
Ранее, в июне 2025 года, на Украине уже фиксировались атаки на военные объекты, в том числе взрывы в территориальных центрах комплектования в Харькове и Запорожье, где также были ранены военнослужащие. Тогда командование ВСУ усилило меры безопасности на подобных объектах. Российские власти заявляли, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре.