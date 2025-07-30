Под Самарой локализован крупный пожар, охвативший шесть домов

Вечером 30 июля в Самарской области произошло ЧП. В поселке Придорожный загорелись шесть частных домов. Специалистам МЧС удалось локализовать возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что площадь горения составила около 1000 квадратных метров. На место ЧП прибыли 84 пожарных и 25 единиц спецтехники.
«В Волжском районе, в поселке Придорожный, по улице Каширской, 21 загорелись 6 частных домов — около 1000 квадратных метров… Пожар локализован», — говорится в сообщении.
О тревожной ситуации с пожарами рассказали власти Тувы. В регионе ввели режим ЧС. Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению количества лесных пожаров.