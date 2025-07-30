Жительница Калужской области получила 14 лет за убийство мужа в 2008 году

Прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора 65-летней женщине, признанной виновной в убийстве своего мужа в 2008 году. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Мотивом преступления послужило нежелание женщины делить имущество при разводе. Следствие установило, что она планировала убийство, чтобы единолично унаследовать квартиру, дом, земельный участок, автомобили и денежные вклады супруга.
Женщина незаконно приобрела оружие и, в ходе ссоры, застрелила мужа в их доме в поселке Детчино. Первоначально в убийстве подозревали другого человека, однако спустя 16 лет, благодаря новым доказательствам, преступление было раскрыто. Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима, передает РИА Новости.
18 июля в столичном аэропорту Внуково сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который 15 лет назад убил женщину и ее дочь ради квартиры в Москве. Женщина по имени Алиса и ее ребенок пропали еще в 2010 году. В полицию по факту исчезновения двух людей обратилась соседка, которая долго не видела их. Через полгода на дне озера в чемодане нашли тело неизвестной женщины, которую долго не могли опознать.