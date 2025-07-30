Спасатели завершили разбор завалов после обрушения грунта в Кисловодске

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в кисловодском санатории «Москва» обрушилась скально-грунтовая порода. По данным журналистов, в результате случившегося пострадали две отдыхавшие там женщины, им оказали медицинскую помощь. Позднее информацию о происшествии подтвердил Евгений Моисеев.