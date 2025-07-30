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Спасатели завершили разбор завалов после обрушения грунта в Кисловодске

Поисково-спасательная операция на месте обрушения скально-грунтовой породы в Кисловодске завершена. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения скально-грунтовой породы в Кисловодске завершена. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

— Работы на месте происшествия по разбору завалов обрушившейся скально-грунтовой породы завершены, — говорится в сообщении.

По его словам, спасатели не обнаружили людей под завалами. Он поблагодарил сотрудников спасательных и экстренных служб за оперативную работу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в кисловодском санатории «Москва» обрушилась скально-грунтовая порода. По данным журналистов, в результате случившегося пострадали две отдыхавшие там женщины, им оказали медицинскую помощь. Позднее информацию о происшествии подтвердил Евгений Моисеев.