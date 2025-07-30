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В стране, где находятся российские войска, боевики убили 50 военных

Около 50 военнослужащих погибли при нападении вооруженных боевиков на военную базу в районе населенного пункта Дарго на севере Буркина-Фасо. Об этом 29 июля сообщило агентство Associated Press (AP). В стране размещены российские военные инструкторы, что ранее подтверждал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Буркино-Фасо произошло нападение на армейскую базу, из-за чего полсотни военных погибли.

Около 50 военнослужащих погибли при нападении вооруженных боевиков на военную базу в районе населенного пункта Дарго на севере Буркина-Фасо. Об этом 29 июля сообщило агентство Associated Press (AP). В стране размещены российские военные инструкторы, что ранее подтверждал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В результате нападения вооруженной группировки на военную базу на севере Буркина-Фасо погибли около пятидесяти солдат», — рассказало AP. Неизвестно, есть ли среди погибших или пострадавших российские военные.

Отмечается, что в результате атаки большая часть инфраструктуры базы уничтожена. Местные жители сообщили, что после ухода боевиков на месте остались разрушенные здания и сожженная техника. По предварительным данным, среди погибших значатся как военнослужащие регулярной армии, так и члены местных ополчений, участвовавших в обороне базы.

С 2015 года Буркина-Фасо остается одним из главных очагов террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок. По оценкам международных организаций, за последние годы жертвами нападений в Буркина-Фасо стали тысячи человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

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