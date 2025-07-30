В стране, где находятся российские войска, боевики убили 50 военных

С 2015 года Буркина-Фасо остается одним из главных очагов террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок. По оценкам международных организаций, за последние годы жертвами нападений в Буркина-Фасо стали тысячи человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.