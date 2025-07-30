Известную певицу Жахон задушили в Узбекистане, подозреваемого задержали

Ранее в российской столице был задержан убийца театрального актёра Олега Косовненко. Преступление произошло свыше 30 лет назад, однако его виновника задержали только недавно. Убийцей оказался мужчина по имени Игорь Лысенко, проживающий в Подмосковье. Он уже был судим в 2009-м году по статье «Разбой».