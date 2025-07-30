Известную певицу Жахон задушили в Узбекистане, подозреваемого задержали

В преступлении подозревается супруг артистки. Уточняется, что убийство произошло 26 июля в Тайлакском районе. В этот день муж Жахон пришёл встретиться с детьми, однако в какой-то момент между ним и певицей возникла ссора. Сообщается, что в ходе конфликта мужчина мог задушить свою супругу. Жахон воспитывала троих детей.
Как утверждает глава пресс-службы генпрокурора Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, мужа Жахон задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Ранее в российской столице был задержан убийца театрального актёра Олега Косовненко. Преступление произошло свыше 30 лет назад, однако его виновника задержали только недавно. Убийцей оказался мужчина по имени Игорь Лысенко, проживающий в Подмосковье. Он уже был судим в 2009-м году по статье «Разбой».