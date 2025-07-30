Супругам дали 15 и 17 лет колонии за сбор данных об объектах Минобороны России

38-летняя Валерия Егорова также признана виновной в хранении наркотиков. Ей назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. 42-летний Коротич — в колонии строгого режима.
По версии следствия, Валерия Егорова в 2023 году установила в мессенджерах контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Ей поручили собрать сведения о дислокации, назначении и защищенности оборонных объектов в Москве и Московской области. Муж стал ее сообщником, говорится в заявлении. Он наблюдал за обстановкой, пока супруга фотографировала и снимала на видео фасады и ограждения зданий Минобороны и Нацгвардии России, а также их сотрудников.
По данным следствия, Валерия Егорова получила за переданные сведения $240 в криптовалюте. Приговор в законную силу не вступил.