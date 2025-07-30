Певицу Зебойи Жахон убили в Узбекистане

Известная узбекская певица Зебойи Жахон была убита в Самаркандской области. Об этом сообщила программа Millar телеканала Milliy TV.
По данным телеканала, трагедия произошла 26 июля в Тайлакском районе. В преступлении подозревается муж певицы, с которым у нее возникла ссора во время его визита к детям, в результате которой, предположительно, она была задушена.
У Зебойи Жахон осталось трое детей. Пресс-секретарь генерального прокурора республики Хает Шамсутдинов подтвердил задержание подозреваемого и возбуждение уголовного дела, сообщил телеканал Milliy TV.
18 июля в столичном аэропорту Внуково сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который 15 лет назад убил женщину и ее дочь ради квартиры в Москве. Женщина по имени Алиса и ее ребенок пропали еще в 2010 году. В полицию по факту исчезновения двух людей обратилась соседка, которая долго не видела их. Через полгода на дне озера в чемодане нашли тело неизвестной женщины, которую долго не могли опознать.
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