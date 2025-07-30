Певицу Зебойи Жахон убили в Узбекистане

18 июля в столичном аэропорту Внуково сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который 15 лет назад убил женщину и ее дочь ради квартиры в Москве. Женщина по имени Алиса и ее ребенок пропали еще в 2010 году. В полицию по факту исчезновения двух людей обратилась соседка, которая долго не видела их. Через полгода на дне озера в чемодане нашли тело неизвестной женщины, которую долго не могли опознать.