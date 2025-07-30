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В Харькове на фоне тревоги с воздуха раздался взрыв

В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

В Харькове произошёл взрыв, проинформировал мэр украинского города Игорь Терехов.

«В городе взрыв», — написал он в своём блоге в соцсетях.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Павлограде и Николаеве на Украине прогремели взрывы.

Кроме того, по данным военкоров, нанесён удар по полигону Вооружённых сил Украины в Черниговской области.