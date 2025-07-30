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Популярную певицу задушил муж во время ссоры, она была мамой троих детей

В Узбекистане муж задушил во время ссоры певицу Носирову, выступавшую под псевдонимом Зебои Жахон. Она воспитывала троих детей. В пресс-службе прокуратуры Республики подтвердили задержание подозреваемого мужчины. Об этом сообщил телеканал Milliy TV.

Подозреваемого в убийстве жены задержали.

В Узбекистане муж задушил во время ссоры певицу Носирову, выступавшую под псевдонимом Зебои Жахон. Она воспитывала троих детей. В пресс-службе прокуратуры Республики подтвердили задержание подозреваемого мужчины. Об этом сообщил телеканал Milliy TV.

«Подозреваемый в убийстве задержан. Против него завели уголовное дело», — передает телеканал слова пресс-секретаря генпрокурора Узбекистана Хаета Шамсутдинова. Уточняется, что трагедия произошла 26 июля в Тайлакском районе Самаркандской области.

По данным канала, муж певицы 1992 года рождения, а сама Жахон на год его младше. Носирова была популярной певицой в своей стране.