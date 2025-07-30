Угроза цунами объявлена на побережье Авачинского залива после землетрясения на Камчатке

После регистрации на Камчатке землетрясения магнитудой 7,1 на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Об этом пишет ТАСС.