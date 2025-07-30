Угроза цунами объявлена на побережье Авачинского залива после землетрясения на Камчатке

После регистрации на Камчатке землетрясения магнитудой 7,1 на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Об этом пишет ТАСС.
В официальном заявлении говорится о тревоге цунами, объявленной для данного региона.
Для всего тихоокеанского побережья Японии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения на Камчатке.
Согласно информации национального метеорологического управления Японии, высота возможных волн цунами может достигать одного метра. Жителей региона призвали держаться подальше от береговой линии.
Японские сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8 баллов.
Недавно на Камчатке также произошло шесть ощутимых землетрясений.